Estudo faz pensamento mover braço mecânico Duas pessoas que estavam paralisadas do pescoço para baixo aprenderam a controlar um braço robótico com a força do pensamento e o utilizaram para alcançar e segurar objetos. Um dos pacientes, uma mulher, conseguiu levar uma garrafa de café com um canudo para a boca e bebê-lo - foi a primeira vez que ela conseguiu se servir sozinha nos últimos 15 anos, desde o dia em que sofreu um AVC e perdeu o controle dos movimentos.