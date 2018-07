Estudo impacta meio científico

"Foi um trabalho importante porque fez um mapeamento genético minucioso do câncer de mama. Permitiu enxergar com mais detalhes quais são os genes envolvidos e os mecanismos de progressão e multiplicação de célula tumoral", diz o médico Marcello Fanelli, diretor de oncologia clínica do A.C.Camargo.

Especialistas alertam, no entanto, que ainda vai demorar para que os resultados cheguem aos pacientes. Estudos como esse, de acordo com o oncologista Max Mano, do Icesp, só vão ter impacto na prática clínica em dez anos.