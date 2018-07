Estudo investiga por que jovens agridem namoradas

Um estudo realizado por pesquisadoras americanas sugere que homens jovens que agridem suas namoradas são influenciados por fatores como ambientes familiares conturbados, falta de apoio na escola e a convivência com a violência em seus próprios lares e comunidades. Segundo as autoras, a pesquisa busca ampliar a visão sobre comportamentos abusivos em relacionamentos amorosos e explorar os diversos aspectos envolvidos, como escola, casa e comunidade. "Até agora, não tínhamos muitas informações sobre homens jovens que agridem suas parceiras", disse uma das autoras do estudo, Elizabeth Miller, professora assistente de pediatria no UC Davis Children's Hospital, em Sacramento, na Califórnia. "Esta é uma peça muito importante do quebra-cabeças para criar programas de prevenção e intervenção para combater a violência entre casais jovens", acrescentou Miller. Segundo a pesquisadora, apesar de haver vários estudos sobre as conseqüências da violência entre casais de adolescentes para as meninas, ainda é preciso compreender melhor os fatores sociais e ambientais que provocam a violência masculina nesses relacionamentos. Miller diz que esse conhecimento é fundamental para orientar os programas de prevenção. O estudo foi publicado na edição online de setembro da revista American Journal of Men's Health. Histórico As pesquisadoras entrevistaram 19 garotos com idades entre 14 e 20 anos e com histórico de violência contra suas parceiras. A maioria dos jovens vivia em comunidades urbanas na região metropolitana de Boston, nos Estados Unidos. O estudo é parte de um projeto maior de pesquisa sobre violência em relacionamentos adolescentes e saúde. Segundo a pesquisadora Elizabeth Reed, durante as entrevistas foram identificados temas comuns, como ambientes familiares conturbados, falta de apoio na escola, vida em comunidades caracterizadas pela violência e convivência com amigos que incentivavam a agressão das namoradas. "As descobertas em nossa pesquisa sugerem que se concentrar na influência de apenas um desses aspectos isoladamente não é eficaz", afirmou Reed. "Programas de prevenção que pretendam evitar comportamentos abusivos de garotos em relação a suas namoradas podem ser mais eficazes se levarem em conta a ampla gama de dificuldades enfrentadas por esses garotos." As duas pesquisadores dizem que o estudo se concentrou em uma amostra de garotos urbanos que freqüentavam programas para jovens com histórico de agressões contra suas namoradas. Por isso, afirmam as cientistas, o estudo não é representativo de todos os homens jovens que apresentam comportamento abusivo em relação a suas companheiras e mais pesquisas sobre o assunto são necessárias. As pesquisadoras avaliam, no entanto, que o estudo oferece algumas pistas importantes sobre os contextos em que esses agressores vivem e pode contribuir para combater esse tipo de violência. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.