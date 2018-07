Estudo mostra importância de proteger áreas na Amazônia Uma pesquisa confirma a importância de proteger áreas na Amazônia para reduzir o desmate e combater as mudanças climáticas. Foram analisadas 595 áreas protegidas na floresta amazônica. De 206 áreas criadas após 1999, por exemplo, mais da metade (115) apresentou maior eficácia depois de ter sido designada como protegida. O trabalho diz que a expansão da proteção de áreas na Amazônia brasileira foi responsável por 37% da redução total da região do desmatamento entre 2004 e 2006 - o que evitou também as emissões de gases-estufa.