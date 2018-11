Estudo mostra que substância melhora memória em cobaia Pesquisadores americanos e um brasileiro mostraram que certas substâncias podem induzir a formação de memórias de longa duração em camundongos. Recordações de curto prazo podem durar apenas poucos segundos. Já as de longa duração armazenam conhecimento, como lembranças individuais ou linguagem. No trabalho publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), os cientistas exploraram o funcionamento de genes que, durante a formação das recordações de longa duração, produzem proteínas que reforçam as sinapses responsáveis pela fixação da memória.