Estudo mostra tendência de aumento da gripe A no País O número de casos confirmados de gripe suína no País já chega a 361 este ano, com 50 mortes. Boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, com dados até o dia 3 de abril, mostra que a maior parte dos casos está concentrada na região Norte, com 56,2% das infecções. Dos pacientes graves internados, 20% são gestantes. Até o momento, ainda de acordo com a pasta, 76% das mortes registradas ocorreram entre mulheres, 32% entre gestantes.