Estudo nos EUA aponta que imposto sobre refrigerantes reduz nº de obesos Um imposto de 1% a cada 30 gramas de refrigerante poderia frear a epidemia de obesidade nos Estados Unidos e gerar uma renda extra ao governo de US$ 15 bilhões por ano. Esse é o resultado de um estudo publicado no New England Journal of Medicine, que gerou reação do presidente mundial da Coca-Cola, Muhtar Kent. Para ele, todos os seus produtos são "saudáveis" e apenas exercícios físicos combaterão a obesidade.