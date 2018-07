Estudo revela planta que pode ajudar a tratar dengue Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) encontraram resultados promissores contra a dengue em um estudo que utiliza a planta Uncaria tormentosa, conhecida popularmente como unha-de-gato. Segundo o estudo das pesquisadoras do Laboratório de Imunologia Viral do Instituto Oswaldo Cruz, Claire Kubelka e Sônia Reis, a planta pode evitar o agravamento da doença. De acordo com Claire, a unha-de-gato é uma das substâncias que apresentaram resultado promissor para inibir a gravidade da dengue. ?É onde estamos com a pesquisa mais adiantada e patenteada. As outras ainda estão sob sigilo?, acrescentou. Claire também alertou que a planta não é eficaz para prevenir a dengue, mas sim evitar o agravamento da doença. ?Temos de ter cuidado para que não saiam ingerindo a Uncaria, porque ela pode ter efeito tóxico ou exacerbar alguma resposta prejudicial.? Mas até chegar a ser comercializado, o medicamento ainda tem de passar pela fase de testes em animais, exames toxicológicos e clínicos (em pessoas). Por esse motivo, as pesquisadoras são cautelosas em relação ao resultado inicial. ?Esse é o primeiro passo para o desenvolvimento de um remédio natural contra a dengue?, afirmou Claire. Atualmente, não existem medicamentos específicos para o tratamento da doença, que é baseado em manter os pacientes hidratados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.