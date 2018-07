Estudo revela regiões de pesca predatória Um estudo da Universidade de Colúmbia Britânica, no Canadá, identificou os pontos no globo onde a ganância da indústria pesqueira oferece as ameaças mais significativas à conservação dos ecossistemas marinhos. O trabalho enumera a costa nordeste do Canadá, a costa mexicana no Oceano Pacífico, a costa peruana, o Pacífico Sul (especialmente a região ao redor da Nova Zelândia), a costa sudeste da África e a região antártica. Os cientistas utilizaram informações econômicas com as taxas divulgadas de crescimento da produção de pescado para produzir um índice capaz de comparar o risco para os ecossistemas em cada país.