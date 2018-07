Estudo: ter irmãos mais velhos reduz altura dos caçulas

Ter um irmão mais velho, particularmente se for homem, pode diminuir o crescimento do caçula, segundo uma pesquisa divulgada na Grã-Bretanha. O estudo analisou crianças nascidas em 14 mil famílias da Grã-Bretanha nos anos 90, que tiveram a altura e outros detalhes de seu desenvolvimento analisados anualmente. Uma das conclusões foi que crianças com três irmãos são 2,5 cm mais baixas do que a altura média para a idade delas. "É sabido que crianças de famílias grandes têm piores resultados na escola, mas este estudo é o primeiro a sugerir que isso também afeta a altura das crianças. A altura é, normalmente, uma boa medida da saúde", disse o cientista David Lawson, da Universidade College of London, responsável pelo estudo. "Se você é o filho mais velho, ter irmãos mais novos não vai afetar seu desenvolvimento significativamente, mas se você é um dos mais novos, então você pode esperar ser mais baixo do que seus irmãos mais novos." Lawson ressaltou que a pesquisa não analisou se as crianças são mais felizes em famílias mais numerosas. O estudo, apresentado no Festival da Associação Britânica de Ciências, em York, sugere que o alto número de filhos pode diluir os recursos - tempo, dinheiro e amor - que os pais destinam às crianças. Outra conclusão foi que ter irmãos mais velhos de qualquer sexo afeta o desenvolvimento do mais novo, mas o efeito de irmãs mais velhas parece ser mais leve. Uma das explicações é que meninos exigiriam mais recursos dos pais do que as meninas. Marjo-Riita Jarvelin, especialista em epidemiologia e saúde pública da Universidade Imperial College London, disse que o ambiente do útero também é importante fator no desenvolvimento dos irmãos. "Nós sabemos que as mulheres que tiveram várias gestações têm tendência a engordar e de ter menor nível de açúcar no sangue, e isso pode afetar o crescimento do feto no útero." A especialista reconheceu também que "pode ser que, quando as famílias crescem muito, os pais têm menos recursos para a nutrição apropriada das crianças, e os mais novos ficam mais expostos a isso." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.