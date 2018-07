Estudo trata dos diferentes empregos da fotografia Com seu trabalho, André Rouillé, professor assistente na Universidade Paris VIII, procura "evitar que a cultura fotográfica prospere sobre um imenso vácuo de ideias". Os ensaios deste livro, traduzidos por Constancia Egrejas, percebem a imagem como algo que vai do registro documental à obra de arte. Ele mostra que a legitimação cultural dessa representação plástica do mundo é recente. Por muito tempo, a fotografia foi entendida como instrumento de fins práticos, subsídio para a identificação policial e material jornalístico. Para sustentar suas ideias, André Rouillé se vale de autores como Charles Baudelaire, Roland Barthes e Susan Sontag, que também se dedicaram a pensar sobre a fotografia.