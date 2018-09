Estudo vincula bebidas doces a hipertensão

LONDRES (Reuters Life!) - Cientistas estabeleceram uma relação da hipertensão com o consumo de refrigerantes e sucos adocicados, mostrando que o combate à pressão alta pode passar também pela redução do açúcar, e não só do sal.

A hipertensão é um importante fator por trás de ataques cardíacos, principal causa mundial de mortes.

Num estudo com 2.696 voluntários de 40 a 59 anos nos Estados Unidos e Grã-Bretanha, os pesquisadores concluíram que, para cada lata de bebida doce consumida por dia, a pressão tinha uma alta de 0,16/0,08 (sístole/diástole, medido em centímetros de mercúrio).

A diferença é significativa mesmo levando em conta fatores como peso e altura, segundo artigo publicado na segunda-feira na revista Hypertension. Especialistas dizem que uma pessoa com pressão 13,5/8,5 tem o dobro de propensão a ataque cardíaco do que alguém com pressão 11,5/7,5.

Nesse estudo, a correlação entre bebidas doces e hipertensão foi ainda maior nas pessoas que consomem muito sal, que já é um conhecido "vilão" da pressão alta. Outra descoberta da pesquisa foi que pessoas que consomem mais bebidas adocicadas em geral têm uma dieta menos saudável, com maior consumo de calorias e menos ingestão de fibras e minerais.

Em média, pessoas que não tomam bebidas adocicadas tinham um índice de massa corporal (IMC) inferior ao de quem tomava mais de uma lata por dia.

Ian Brown, do Imperial College, de Londres, e participante da pesquisa, disse que, por se tratar de um estudo populacional, não foi possível estabelecer relações de causa e efeito.

"Não se pode dizer definitivamente que as bebidas doces elevam a pressão arterial, mas é uma evidência em um quebra-cabeças que precisa ser completado", disse ele em nota. "Enquanto isso, aconselharíamos as pessoas que desejam consumir bebidas adoçadas com açúcar que façam isso com moderação."