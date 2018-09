Estudos mostram outros danos que substância causa Em artigo publicado no mês passado na revista Environmental Health Perspectives, pesquisadores italianos comprovaram, pela primeira vez, que também em humanos o bisfenol A (BPA) tem ação idêntica a do hormônio estrogênio. Até então, isso havia sido demonstrado apenas em animais. Participaram do estudo 96 homens adultos. Quanto mais alta era a dosagem de BPA no corpo dos voluntários, mais altos eram os níveis de receptores do hormônio estrogênio.