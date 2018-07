Estudos sobre alergênicos ainda não respondem todas as dúvidas

Até recentemente, a recomendação padrão estabelecia que mães deveriam evitar comer alimentos alergênicos - associados às reações alérgicas mais comuns - durante a gestação e a amamentação. E a introdução de alergênicos na dieta do bebê não deveria começar antes dos dois anos de idade. Na prática, pretendia-se envolver a criança em uma espécie de casulo imunológico.

No entanto, em 2008, a Academia Americana de Pediatria revisou as recomendações afirmando que ainda não há evidências suficientes para restringir a dieta da mãe ou do filho nos primeiros anos de vida. O Departamento de Saúde inglês adotou a mesma conduta no ano seguinte.

Um estudo divulgado em 2008 mostrou que crianças judias na Inglaterra tinham uma incidência dez vezes maior de alergia à amendoim do que crianças judias que vivem em Israel. A diferença: crianças israelenses comem muito mais amendoim do que suas colegas inglesas. "Há a possibilidade de que estejamos alcançando exatamente o inverso do que gostaríamos", afirma Gideon Lack, professor de alergia pediátrica no King's College de Londres e coautor do estudo.

Contudo, em 2010, resultados preliminares de outro estudo realizado com cerca de 500 bebês pareceram favorecer a conveniência do casulo imunológico. "Atualmente, podemos citar trabalhos que apontam nas duas direções", afirma Hugh Sampson, da Faculdade de Medicina Mount Sinai, em Nova York. "O importante é garantir que mães não sintam culpa, qualquer que seja a conduta adotada, pois os médicos ainda não sabem qual é a melhor resposta."

Para diminuir o risco de alergias, Ana Paula Moschione Castro, diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia (Asbai), defende que as crianças sejam alimentadas até os seis ou oito meses com leite materno. Depois, as crianças cujos pais possuem alergia - que são um grupo de risco - deveriam receber fórmulas de leite para crianças que tenham sido processadas para evitar reações. / A.G.