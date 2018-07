Estudos sobre câncer e aids levam Nobel de Medicina

O alemão Harald zur Hausen e os franceses Francoise Barre-Sinoussi e Luc Montagnier são os ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina 2008. Montagnier e Barre-Sinoussi foram premiados por descobrirem o vírus da aids, HIV, e Zur Hausen por revelar que um vírus causa o câncer do colo do útero. O prêmio de Medicina é dotado com dez milhões de coroas suecas (um milhão de euros) e, como os outros prêmios Nobel, é entregue no dia 10 de dezembro, aniversário da morte de seu fundador, Alfred Nobel.