Estupros crescem 9,4% em São Paulo

Para o comandante geral da PM, Álvaro Batista Camilo, o crescimento dos números não significa somente aumento da violência contra a mulher. Pode revelar também um crescimento nos registros desse tipo de caso por causa da Lei Maria da Penha e da maior conscientização das vítimas. "O estupro é o crime mais subnotificado em todos os países do mundo. Nesse sentido, o aumento de registros pode ser considerado positivo."

Tráfico de drogas

Já os flagrantes por tráfico de drogas totalizaram 18.027 casos de janeiro a junho de 2011, 22% a mais do que no primeiro semestre do ano passado. Por hora, a Polícia Militar realizou quatro flagrantes de tráfico de drogas em São Paulo.

As prisões de uma maneira geral também alcançaram números recordes. Considerando as prisões e os flagrantes de atos infracionais (envolvendo menores de idade), 360 pessoas foram detidas por dia. Como resultado, cresceu a população carcerária, que passou de 170.829, em dezembro de 2010, para 177.520 em junho deste ano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.