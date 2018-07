Etanol hidratado sobe quase 6% no mercado paulista por chuvas--Cepea

Segundo o Cepea, as chuvas no início de abril, início oficial da safra 2013/14 da região centro-sul, causaram a interrupção de boa parte das usinas, reduzindo significativamente o volume ofertado de etanol hidratado no mercado spot. As chuvas também prejudicaram o carregamento do produto por parte das distribuidoras, acrescentou o centro.

Em meio a este cenário, as usinas com produto em estoque e capacidade de carregamento conseguiram negociar a bons preços, elevando a média do mercado spot.

Na última semana, o indicador semanal CEPEA/ESALQ do etanol hidratado no Estado de São Paulo fechou em 1,2858 real por litro (sem impostos), aumento de 5,89 por cento em relação à semana anterior. No caso do anidro, houve um aumento de 1,04 por cento, indo para 1,3491 real por litro (sem impostos).

(Por Laiz de Souza)