Etapa de licitação de São Manoel acaba; leilão segue com outras fontes

As fases seguintes do leilão, de venda de energia de outras fontes estão em andamento. No leilão será vendida energia para entrega ao setor atendido por distribuidoras a partir de 2018.

A fase que licitaria a hidrelétrica São Manoel (700 MW) terminou em bem menos de 30 minutos, segundo dados de acompanhamento do leilão no site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

O fim dessa fase não garante que a hidrelétrica foi arrematada. A CCEE só irá divulgar informações completas do leilão no fim da competição, da qual também participam eólicas, solares, térmicas e outras fontes hidrelétricas menores.

Na etapa inicial da primeira fase do leilão as empresas interessadas em São Manoel apresentam propostas de preço, limitada a 107 reais por megawatt-hora (MWh), para arrematar a concessão da usina.

Energias do Brasil, CPFL Energia, Copel, GDF Suez, Cemig, State Grid, empresas da Eletrobras são algumas que tinham interesse na concessão da usina, afirmaram empresas e fontes do setor que acompanham o processo.

O leilão prossegue com a segunda fase, de lances para a venda de energia, na qual os preços correntes de negociação estão em 139,8 reais por megawatt-hora (MWh) para o produto quantidade, das hidrelétricas, e disponibilidade, de térmicas, ante um preço inicial de 144 reais por MWh.

Para o produto disponibilidade, das eólicas e solares, o preço ainda não começou a cair, mantendo-se no máximo de 122 reais por MWh.

Além de São Manoel, o leilão também conta com 418 MW da ampliação da hidrelétrica Santo Antônio, cujo preço-teto da energia é de 102 reais por MWh. Já as pequenas centrais hidrelétricas têm 520 MW de projetos habilitados, e o preço de referência é de 144 reais por MWh.

A energia eólica é a fonte com maior número de projetos habilitados --cerca de 13.287 MW do total de 21.130 MW inscritos. O preço-teto fixado para a fonte é de 122 reais por MWh, mesmo da fonte solar, para a qual o valor ainda é considerado baixo para viabilizar projetos.

As térmicas a carvão habilitadas somam 2.140 MW, as usinas a gás somam 1.238 MW e as de biomassa somam 593 MW. Para as termelétricas, o preço-teto fixado é de 144 reais por MWh.

Eólicas e solares fecham contratos de 20 anos, térmicas de 25 e as hidrelétricas de 30 anos.

Após dificuldades para conseguir licença ambiental prévia, o projeto de São Manoel, na fronteira do Mato Grosso com o Pará, chegou a ser retirado do leilão por liminar da Justiça.

A licença ambiental prévia, necessária para habilitação no leilão, foi concedida, mas o Ministério Público Federal do Pará argumentou que processos no licenciamento estavam incompletos e que a usina causará impactos significativos para comunidades indígenas.

Na quinta-feira, a Advocacia-Geral da União derrubou a liminar e garantiu o projeto no leilão (Por Anna Flávia Rochas)