Etapa de obras de trevo em Cachoeira Paulista é iniciada A CCR NovaDutra iniciou ontem uma nova etapa das obras de construção do novo trevo de acesso à cidade de Cachoeira Paulista (SP), no km 38 da Via Dutra. De acordo com a empresa, nesta fase as obras serão realizadas na pista sentido Rio de Janeiro, e o tráfego foi desviado para a pista no sentido São Paulo.