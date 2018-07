Etapa disputada no Circuito Boi Verde

A etapa de Tangará da Serra (MT) do Circuito Boi Verde de Julgamento de Carcaças, realizado na semana passada, foi a mais disputada do ano, até agora. Foram avaliados 22 lotes, num total de 1.182 animais. De acordo com o coordenador da competição, Guilherme Alves, 82% dos animais que participaram da etapa tinham entre 16 e 20 arrobas, 59,6% acabamento entre mediano e uniforme e 66,5% de 0 a 4 dentes. O lote vencedor foi da Fazenda Salto das Nuves, da Agropecuária Affonso Giansante, dos pecuaristas Flaviano e Felipe Giansante. Dos 54 animais do lote, 94,4% tinham de 0 a 4 dentes, 92,6% pesavam entre 17 e 20 arrobas e 87% apresentaram acabamento mediano. O segundo colocado foi o lote da Fazenda Camargo, do pecuarista e presidente da Associação dos Criadores de Nelore de Mato Grosso (ACNMT), Luiz Antonio Felipe; o terceiro, da Fazenda Araputanga, de José Carlos Prata Cunha. Para este ano estão previstas 20 etapas. Até agora, foram realizadas 9, com avaliação de mais de 5 mil animais. No ano passado, foram realizadas 13 etapas e 8.939 animais foram avaliados. "Há expectativa de bater o recorde este ano", diz Alves. Este ano, a Nelore do Brasil resolveu também ampliar a atuação do circuito para Estados que não participam das avaliações. "Fizemos duas etapas em Tocantins e temos uma programada para o Acre", diz Alves. A próxima etapa será no dia 2 de outubro, em Nova Andradina (MS).