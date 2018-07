Etapa social das UPPs anda em marcha lenta no Rio Nem tão bem quanto gostaríamos, nem tão mal como antes." A frase é carregada de mágoa, mas desprovida de rancor. José Lins Filho, de 58 anos, nascido e criado no alto do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, zona norte do Rio, resume a decepção dos moradores da favela. Um ano após o lançamento da UPP Social, as melhorias do programa que é o passo seguinte à ocupação policial do morro chegam em doses homeopáticas.