Ética nas relações com a natureza colocada em xeque Professor do Departamento de Estudos sobre Meio Ambiente da Universidade de Nova York, Dale Jamieson faz uma reflexão instigante em Ética e Meio Ambiente: uma introdução (Editora Senac, 2010, 334 páginas). O foco é o questionamento moral que a humanidade vem fazendo sobre seus atos no que concerne à relação com a natureza - que o autor difere de meio ambiente. A discussão é ilustrada por exemplos práticos tirados do cotidiano.