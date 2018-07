A vizinhança que mesclava casas comerciais e residenciais virou um borrão de fuligem e destroços. No entorno das Ruas Américo Guazelli e Coroados, no bairro Vila Pires, em Santo André, eram muitos os sinais de destruição da loja Pipas&Cia., que voou pelos ares ontem depois de anos de incômodo aos vizinhos. Pedaços de tijolos, cacos de vidros, papeis coloridos, varetas, rojões e morteiros estavam espalhados pelo chão, alternados por carros retorcidos e queimados, com janelas estouradas. No cenário da tragédia, era difícil de acreditar que lá, no início da manhã, funcionava a pleno vapor a oficina dos Montanaris e o salão de beleza da Zilene. Por ali também Sônia passou toda infância.

Ouça relato e assista ao vídeo sobre a explosão

Acompanhe as notícias e investigações do acidente

Fotos da tragédia no ABC e imagens do resgate

Relembre casos e o risco de ter fogos em casa

"Eu cresci aqui. Dá vontade de chorar", lamentava Sônia Lameira, de 59 anos, olhando para o que sobrou da residência de sua mãe, Bruna, de 86, que no documento de identidade leva o sobrenome Guazelli, o mesmo que batiza a rua. Deviam ser parentes distantes, já que o parentesco ninguém sabe qual é. Mas aquela família inteira cresceu na Rua Américo. "Minha mãe estava no quarto. Ela me ligou pedindo que eu fosse correndo porque estava caindo tudo em cima dela", lembra Sônia. "O forro de madeira do teto caiu. Vim buscar algumas roupas. Nossa casa não existe mais."

Essa sensação de vazio também foi sentida pelo tatuador Tiago Montanari, de 25 anos. Sua casa é quase vizinha de parede com a loja de explosivos. Na parte da frente ficava a oficina do seu tio; nos fundos, sua casa. "Ouvi as explosões. A parede do quintal se desprendeu e foi lançada pelo ar. Vi muita fumaça e sai por cima dos escombros. Foi tudo muito rápido", diz ele. Na sua residência, uma das 30 isoladas, sobraram apenas dois quadros pendurados na parede. Apesar do susto, de marca física só um corte no rosto.

Perto da oficina, funcionava também o salão de beleza de Zilene Teixeira Xavier, bem na esquina da Américo Guazelli com a Coroados. Ontem, os esmaltes e tinturas de cabelo deram lugar a rojões e carcaças de carros. "Meu salão, que tinha havia 14 anos, está destruído", dizia incrédula. "Nós bem que tentamos fechar essa loja", conta, sobre o bazar de Sandro Luiz Castellani. "Fizemos um abaixoassinado há alguns anos. Os bombeiros vieram e fecharam o imóvel. Mas, depois tudo, voltou a funcionar. Sempre falava que uma hora iria explodir." Em outras ocasiões, até a Polícia Militar foi chamada para tentar fechar o local.

CHUVA DE FOGUETES

A explosão de todo o quarteirão que acabou com o ganha-pão da cabeleireira foi assistida de perto por Vanda Noé, de 64 anos. A dona de casa estava chegando à residência e pouco depois de virar a chave na fechadura ouviu três explosões em série. "Quando escutei o primeiro estampido, pensei que fosse a reforma no prédio ao lado", conta. "Mas então começou a chover foguetes, rojões e o barulho ficou muito forte. Corri para a casa da vizinha." Os vidros da sala da casa de Vanda estouraram e o estrondo provocou rachaduras no teto e nas paredes. O chão ficou repleto de cacos de vidro e pedaços da alvenaria. Até as 20h, a poeira ainda deixava a visão embaçada. "Não sei como vou limpar tudo isso. Vou chamar a Defesa Civil. Não sei aonde ir, se a casa for interditada."

A aposentada Neusa Peres também escapou por muito pouco de não estar na lista de vítimas. No exato momento em que ocorreram as explosões, ela chegava próximo do local para fazer uma visita ao apartamento que a sua filha acabou de comprar, para morar com a família. Na companhia do neto, Gustavo, Neusa planejava vistoriar a obra. "Quando estava chegando ouvi um enorme estrondo. Graças a Deus não aconteceu nada comigo nem com o meu netinho."

O aposentado Bernardino Torres, de 77 anos, também ouviu a sinfonia de explosões. Os estrondos atingiram sua casa, que precisou ser interditada. "O barulho parecia o de um raio, no início. Aí veio explosão, depois mais uma e então uma última, mais forte. A cada estouro tremia tudo. Parecia uma guerra, com bombas", conta. "Para me proteger, eu deitei embaixo da mesa. Quando saí de casa, vi muito fogo. Eu sempre falava que uma hora iria explodir tudo", contou o aposentado Torres, que vai procurar abrigo na casa do filho.

A impressão de guerra citada por ele ainda era presente no final da noite. A chuva que caiu durante todo o dia em Santo André fez com que as telhas das casas destruídas virassem uma lama vermelha, que escorria pelo que sobrou da Rua Américo Guazelli.