'Eu ganhei? Eu ganhei?', gritava Hamilton após linha de chegada Lewis Hamilton foi do céu ao inferno, e de novo ao céu, nos segundos finais da última corrida do ano, em Interlagos, quando seu título ficou em suspenso até os metros finais da prova. "Impressionante. Eu ainda estou tentanto recuperar o fôlego", afirmou o piloto britânico, após um GP que deixou os membros de sua equipe com os dedos cruzados até o fim. Quando ele cruzou a linha de chegada, não tinha idéia se era o campeão ou se, pela segunda vez seguida, havia deixado o título escapar na última corrida. "Eu estava gritando dentro do carro: 'eu ganhei? eu ganhei?' E eles responderam quando eu estava já na primeira curva depois do final e eu fiquei em êxtase", afirmou Hamilton após a prova. "Essa foi uma das corridas mais difíceis da minha vida, se não a mais difícil de todas". O britânico, que precisava apenas terminar em quinto para levar o título, estava confortavelmente em quarto faltando seis voltas para o final, quando a chuva voltou a Interlagos e fez a corrida virar de cabeça pra baixo. Ele parou, colocou pneus para chuva e voltou em quinto, ainda em posição que lhe dava o título, mas o alemão Sebastian Vettel, da Toro Rosso, o ultrapassou e deixou o título em suspenso. Na última volta, com Felipe Massa cruzando a linha de chegada em primeiro e a torcida comemorando o que seria o primeiro título de um brasileiro desde Ayrton Senna, em 1991, a salvação veio na forma do Toyota do alemão Timo Glock, que estava com pneus para pista seca na chuva e tinha dificuldade em se segurar na pista. Vettel ultrapassou Glock e Hamilton fez o mesmo, na última curva --18 segundos depois, um dos finais mais eletrizantes da história da Fórmula 1 estava desenhado. "Eu não sabia em que posição o Glock estava e, naquele momento, quem eu precisava passar era o Vettel, mas eu não conseguia alcançá-lo. Ou seja, naquele momento eu pensei que fosse terminar em sexto e meu coração já estava saindo pela boca", disse Hamilton. "Foi absolutamente fantástico. Uma conquista sensacional em um dos dias mais problemáticos. Foi uma corrida muito dura e eu estou em êxtase, muito emocionado, muito agradecido à equipe e à minha família, e também a todos que me deram apoio". Foi o primeiro título para a McLaren desde a vitória de Mika Hakkinen, em 1999. "É realmente uma honra ser a pessoa que dá esse título de volta para a equipe", afirmou o inglês, que está há vários anos ligado à McLaren, desde as categorias de acesso.