'Eu mereço', diz João Ubaldo sobre conquista do Prêmio Camões

"Olha, eu acho que eu ganhei porque eu mereço." Foi essa a frase usada pelo escritor brasileiro João Ubaldo Ribeiro ao comentar sua vitória no Prêmio Camões 2008, anunciado neste sábado, 26, em Lisboa. Criado pelos governos do Brasil e de Portugal em 1988, o prêmio é o mais importante da língua portuguesa.João Ubaldo recebeu a notícia de sua vitória por um interlocutor não usual: a secretária eletrônica. "Eu estava passando por perto dela e ouvi a voz do meu amigo, (o escritor) Eduardo Portela, acadêmico (da Academia Brasileira de Letras) e baiano, e era um recado dizendo que eu tinha ganho o prêmio", disse, contando que tentou chegar a tempo à secretária, mas o amigo já havia desligado.Questionado sobre como se sentia ao ganhar, o escritor foi honesto: "Para ser sincero, eu não acho nada demais. Eu acho que eu ganhei porque eu mereço. Olha eu poderia dizer agora toda uma hemorragia verbal, dizendo o quanto estou surpreendido por ter ganho, mas não vou fazer isso. Mas eu ganhei porque eu mereci", disse.Sobre o prêmio em dinheiro, de 100 mil euros, o escritor comentou que a ajuda vai ser boa para complementar sua "aposentadoria de R$ 1.200". "Mas que ninguém pense que eu fiquei milionário", disse, entre risos.