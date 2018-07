''Eu não quero o PMDB'', afirma candidato sobre partido da base

Com críticas ao PMDB nacional e respondendo indiretamente a declarações do presidente licenciado do partido, Michel Temer (PMDB-SP), o deputado Ciro Gomes (PSB-CE) afirmou ontem que o resultado da pesquisa CNI/Ibope reforça a importância de ter duas candidaturas ao Palácio do Planalto na base de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em meio à cobrança do PMDB por definição rápida de Lula sobre a aliança de 2010, Temer excluiu Ciro de um eventual acordo. No entanto, o deputado do PSB vem ganhando fôlego e é citado como vice ideal de Dilma por alguns aliados.

Ciro voltou a criticar a forma em que se negocia a aliança entre o PMDB e o governo. "Eu, que sou aliado de Lula, discordo da forma com que se constrói a hegemonia moral-intelectual da aliança PT-PMDB. E não é nada contra a aliança em si, nada contra o PMDB em si. Mas a forma moralmente frouxa, intelectualmente sem clareza, desse desenho me incomoda."

Ele disse não concordar com essa hegemonia. "Se for esse tipo de critério, eu não quero o PMDB. Ponto final. Digo, humildemente, o PMDB não me quer, não. Não é quem desdenha quer comprar. Nem eles me querem, nem eu a eles."

Assediado pelo PT para que abandone a disputa presidencial e saia candidato ao governo paulista, Ciro destacou que há um acordo para decidir, até fevereiro de 2010, os nomes da base que estarão na corrida. "Tenho uma opinião antiga, antes de qualquer pesquisa, de que a melhor tática para nós, que apoiamos esse projeto que o presidente Lula iniciou, é apresentar duas candidaturas."

Ele não descartou, porém, transferir o domicílio eleitoral para São Paulo. "Dei ao meu partido a faculdade de decidir por essa transferência de domicílio eleitoral. Reafirmei a minha intenção de ser candidato à Presidência, mas respeito e assumiria com entusiasmo qualquer outra tarefa que meu partido a mim me desse."

CAUTELA

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), que esteve em Itapira (SP), disse estar muito satisfeito por aparecer na liderança. Mas destacou que isso não significa que vá partir para campanha, nem vantagem sobre o governador de Minas, Aécio Neves (PSDB). "Fico muito satisfeito com isso, porque é um reconhecimento do meu trabalho na vida pública."

Serra disse que evitaria comentar o resultado em detalhes, para não parecer opinião. "Quero manifestar apenas, de novo, que fico satisfeito por estar em primeiro lugar, folgadamente até, em todos os cenários onde meu nome aparece. Isso não significa campanha."

Já a senadora Marina Silva (PV-AC) atribuiu o seu desempenho - de 6% das intenções de voto - ao fato de seu nome ter sido o último a ser incluído na sondagem. "Fui o último nome a entrar nas pré-candidaturas à Presidência. Quem está aí somente há dois meses sou eu. É o começo do começo. Ainda é cedo, não existe candidato, não tem campanha", afirmou a ex-ministra do Meio Ambiente, que disse estranhar os 37% de rejeição.

No PT, coube ao presidente do partido, deputado Ricardo Berzoini (SP), comentar o desempenho da chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Ele procurou minimizar a queda da petista e criticar o desempenho do governador paulista. "É muito ruim para o Serra, considerando a exposição que ele tem, viajando como está viajando", disse. "A Dilma sumiu nesse período, deu um recuo total." O deputado considerou a pesquisa "positiva" para Ciro. Mas atribuiu o desempenho à inserção do PSB no rádio e na TV. "Ele se beneficiou dessa exposição."

