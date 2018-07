''Eu nem sabia o que tinha perdido''

ESPERA - Meses depois da cirurgia, Geraldo da Silva, de 67 anos, consegue levar uma rotina normal

Foram cinco anos de espera, que podem ser traduzidos em mais de 700 sessões de hemodiálise ou em quase 3 mil horas de tratamento. Há alguns meses, o aposentado Geraldo Lorite da Silva, de 67 anos, superou esses números: ele recebeu um rim que curou sua deficiência renal crônica.

Os médicos nunca descobriram a causa da doença, que pode ser genética ou vestígio de uma infecção na infância, mas a descoberta do problema veio aos 36 anos, a caminho do trabalho. Ele sentiu dores no pé e, depois de vários exames, foi a um nefrologista, que atestou: seus rins eram muito pequenos. "Como duas azeitonas", lembra.

O transplante e a hemodiálise eram destinos certos, mas Silva conseguiu evitá-los por 20 anos com remédios, acompanhamento médico e regime seguido à risca. Entretanto, em 2003, em ida ao hospital por outro motivo, constatou a necessidade do tratamento: ele tinha menos de 10% de função renal.

A rotina de regras como não beber líquidos - ele fazia bochechos com água e chupava gelo quando tinha sede - acabou com um telefonema de um médico. "Geraldo, temos um rim para você" foi o que ouviu do outro lado da linha. A cirurgia durou quatro horas, mesmo tempo que costumava passar na hemodiálise.

"Foi o dia mais lindo da minha vida, porque recuperei algo que nem sabia que tinha perdido", afirma ele. "Só tenho a agradecer a todos esses profissionais que me ajudaram."