'Eu serei o indicado democrata', diz Obama

O senador Barack Obama disse ser o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, durante um pronuciamento na cidade de Saint Paul, no Estado americano de Minnesota. ''Hoje à noite, nós marcamos o fim de uma viagem histórica com o começo de outra. Uma jornada que trará um novo e melhor dia para a América. Hoje à noite, eu posso estar aqui perante vocês e dizer que serei o indicado democrata à presidência dos Estados Unidos'', afirmou Obama. O discurso, realizado na cidade que sediará a convenção do Partido Republicano deste ano, em setembro, foi feito pouco após o fechamento das urnas nos dois últimos Estados americanos que promoveram prévias eleitorais, Dakota do Sul e Montana. Pouco antes, projeções indicaram que o senador havia faturado o total de 2.118 delegados necessários para obter a indicação de seu partido. Elogios a Hillary O senador fez vários elogios à sua rival, a senadora Hillary Clinton, que discursara pouco antes, em Nova York. ''A senadora Hillary Clinton fez história nesta campanha não apenas porque é uma mulher que fez o que nenhuma outra mulher fez antes, mas porque ela é uma líder que inspira milhões de americanos com sua força, coragem e compromisso com as causas que nos trouxeram aqui hoje à noite.'' Obama fez menção a uma das principais plataformas de Hillary em sua campanha: ''Vocês podem ficar seguros que quando finalmente vencermos a batalha por seguro de saúde universal, ela será central para esta vitória''. ''Nosso partido e nosso país são melhores graças a ela. E eu sou um melhor candidato por ter tido a honra de competir com Hillary Rodham Clinton'', acrescentou. Pouco antes de Obama pisar no palco, Hillary discursou em Nova York, onde disse que não iria tomar decisões a respeito de seu futuro político, por enquanto, mas que irá consultar lideranças partidárias democratas para saber que rumo tomar. Críticas a McCain Em contraste com as palavras carinhosas que destinou a Hillary, Obama direcionou duras críticas àquele que deverá ser seu concorrente na eleição de novembro, o senador republicano John McCain. Também nesta terça, mais cedo, McCain não poupou comentários negativos a Obama no pronunciamento que realizou em Nova Orleans e fez menções ao discurso do rival, centrado no conceito de mudança. De acordo com o republicano, ''não importa quem vencer nesta eleição, a direção deste país irá mudar dramaticamente. Mas a escolha é entre a mudança correta e a mudança errada, entre ir para a frente e andar para trás''. Obama afirmou que no passado McCain seguiu uma linha independente da do Partido Republicano, mas que esta não foi a marca de sua campanha presidencial. O senador acrescentou que ''existem muitas palavras para descrever a tentativa de John McCain de vender as políticas de George Bush abraçadas por ele como sendo bipartidárias e novas. Mas mudança não é uma dessas palavras''. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.