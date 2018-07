Eu te disse, te disse!

Paul R. Pillar, diretor do Centro de Contraterrorismo da CIA de 1997 a 1999, é professor do Programa de Estudos em Segurança da Universidade de Georgetown,

Os presidentes tomam decisões baseados nas informações dos serviços de Inteligência." Menos os grandes. Desde que George W. Bush alardeou os relatórios que atestavam a existência de armas de destruição em massa no Iraque, até as promessas dos candidatos republicanos à presidência, deste ano, de estabelecer uma política no Afeganistão baseada nas prescrições dos serviços de inteligência, os americanos muitas vezes acreditam que as ações dos seus líderes são guiadas por um aparato de espionagem que sabe tudo. Afinal, os EUA gastam cerca de US$ 80 bilhões ao ano com a inteligência, que divulga semanalmente uma quantidade enorme de orientações sobre questões que variam da caça aos terroristas à necessidade de se contrapor ao crescente poderio militar chinês.

Entretanto, em matéria de decisões sobre política externa, quer se trate de travar uma guerra ou de uma ampla revisão da estratégia no mundo árabe (como o presidente Barack Obama está fazendo agora), a inteligência não é o fator decisivo. Os fatores que realmente influem são aqueles que os líderes trazem consigo para o cargo: seu próprio senso de estratégia, as lições que extraíram da história ou da experiência pessoal, os imperativos da política interna e suas próprias neuroses. Diante deles, um memorando de um setor desconhecido da burocracia dificilmente têm chance de influir.

Além disso, nunca se deve subestimar o potencial do "bom senso". O presidente Lyndon B. Johnson e sua equipe receberam as sombrias avaliações do serviço de informações sobre a capacidade do Vietnã do Sul de se sustentar, e os relatórios igualmente sombrios dos comandantes militares dos EUA sobre o provável custo, inclusive o tempo exigido para uma iniciativa militar americana naquele país. Mas perderam para a teoria do dominó - o conceito de que se o Vietnã do Sul caísse nas mãos dos comunistas, outros países no mundo em desenvolvimento teriam o mesmo destino. O presidente Harry Truman decidiu intervir na Coreia com base nas lições do passado: a incapacidade dos Aliados de fazer frente às potências do Eixo antes da 2ª Guerra e o sucesso do Ocidente no pós-guerra em reagir à agressão comunista na Grécia e em Berlim. A histórica abertura do presidente Richard Nixon à China ocorreu em razão de sua reflexão no ostracismo político sobre a estratégia das grandes potências e o lugar que nela lhe caberia. A recente insistência do governo Obama no tema do Irã é, em grande parte, uma questão de política interna. A assessoria de Langley, para melhor ou para pior, pouco teve a ver com ela.

Informações equivocadas levaram à guerra no Iraque.

Não, foi uma péssima liderança que levou à guerra. A agência de inteligência pode ter influído de modo preponderante na capacidade de Bush de vender a ideia da invasão do Iraque, mas quase não influiu na decisão em si. Se as avaliações da agência apontaram para algum tipo de ação no caso, foi no sentido de evitar a guerra, e não de partir para ela.

Quando o secretário de Estado americano Colin Powell falou perante a ONU em fevereiro de 2003 justificando uma invasão do Iraque, disse: "Saddam Hussein e seu regime estão ocultando seus esforços para a produção de armas de destruição em massa", acrescentando que se "baseara em informações concretas". Mas numa entrevista franca, quatro meses mais tarde, o vice-secretário da Defesa, Paul Wolfowitz, admitiu que as armas de destruição em massa foram simplesmente "o único motivo com o qual todos iriam concordar".

O governo não solicitou a estimativa (em última análise errada) da inteligência de outubro de 2002 sobre programas de armas iraquianas não convencionais que foram a razão fundamental usada para justificar a invasão - os democratas do Congresso a solicitaram e alguns parlamentares se deram ao trabalho de lê-la antes de votar pela guerra, segundo funcionários encarregados de guardar as cópias. Nem Bush, nem Condoleezza Rice, então sua assessora de segurança nacional, leram toda a estimativa na época, e, em todo caso, toda a justificativa da guerra já estava sendo preparada antes que o documento fosse redigido.

Se Bush tivesse lido o relatório da agência, teria visto que a justificativa da guerra do seu governo dizia exatamente o contrário. Os funcionários da agência concluíram que seria improvável que Saddam usasse armas de destruição em massa contra os EUA ou as entregassem aos terroristas - a não ser que os EUA invadissem o Iraque e tentassem derrubar o seu regime. O serviço de informações não acreditava, como disse o presidente, que o regime iraquiano fosse aliado da Al-Qaeda, e previu corretamente que qualquer tentativa de estabelecer a democracia no Iraque pós-Saddam seria um trabalho insano e complexo.

Os fracassos dos serviços secretos liquidaram a política externa dos EUA.

Não é bem assim. As realizações da agência de informações dos EUA no século 20 são bastante conhecidas e, em geral, incontestáveis. Mas se estes fracassos - ou os sucessos - tiveram alguma importância no quadro geral é outra questão.

A CIA previu tanto a eclosão quanto o resultado da Guerra dos Seis Dias de 1967 entre Israel e os estados árabes vizinhos, um feito impressionante que, segundo se comentou, fez com que o diretor da agência, Richard Helms, ganhasse um lugar à mesa do presidente Johnson no almoço das terças-feiras. No entanto, informações precisas não ajudaram Johnson a impedir a guerra, que produziu os contornos básicos do atual conflito insanável entre israelenses e palestinos. E a inteligência americana falhou em prever o ataque surpresa do Egito a Israel, seis anos mais tarde.

Entretanto, a desagradável surpresa do Egito, em 1973, não impediu que Nixon e o secretário de Estado, Henry Kissinger, obtivessem um triunfo diplomático, na época, ao explorar o conflito para cimentar as relações com Israel e estendê-las, ao mesmo tempo, ao Egito e outros países árabes - tudo em detrimento dos soviéticos.

O serviço secreto americano também não previu a revolução iraniana de 1979. Mas foi a falta de atenção dos responsáveis políticos na questão do Irã e as profundas divergências no governo do presidente Jimmy Carter, e não uma falha do serviço, que impediram que os EUA tomassem difíceis decisões antes que o regime do xá estivesse à beira da ruína. E mesmo depois de meses de distúrbios nas cidades iranianas, o governo Carter - preocupado com as negociações de paz entre Egito e Israel, e a revolução sandinista na Nicarágua - ainda não tinha convocado nenhuma reunião de alto nível para debater a política em relação ao Irã. "Nossos circuitos, no que se refere à esfera da tomada de decisão, estavam extremamente sobrecarregados", lembrou depois o assessor de segurança nacional de Carter, Zbigniew Brzezinski.

A análise imperfeita dos serviços de informação sobre outro cataclismo político - o colapso da União Soviética - não foi tão importante; a influência predominante para a política americana em relação à URSS nos anos 80 foram os instintos de Ronald Reagan. Desde os primeiros dias de sua presidência, a ideia de que a União Soviética estava destinada a entrar em colapso foi um artigo de fé do 40º presidente. "Os russos jamais poderiam ganhar a corrida armamentista", escreveu ele mais tarde. "Nós teríamos condições de gastar muito mais do que eles e por tempo indefinido."

A CIA subestimou a Al-Qaeda antes de 11 de setembro.

Não subestimou. Assim como qualquer ataque terrorista, o de 11 de setembro, foi por definição um fracasso tático da inteligência. Embora os seus funcionários não tenham previsto o ataque, previram a ameaça. Anos antes do atentado, as agências de informações, a CIA principalmente, dedicaram atenção e esforços inusitadamente intensos para entender a organização de Osama bin Laden. A CIA criou uma unidade especial que tinha bin Laden como alvo, no início de 1996, quando a Al-Qaeda mal começava a tomar forma como grupo terrorista internacional. O presidente Bill Clinton afirmou em 1998 que "o terrorismo é o tópico principal da agenda americana". Ele também lançou um programa secreto contra a Al-Qaeda, que incluía a formulação de planos para a captura de bin Laden, antes mesmo dos atentados de 1998 contra embaixadas dos EUA na África.

Quando os funcionários da segurança nacional de Clinton passaram suas tarefas para seus sucessores do governo Bush, enfatizaram a ameaça que se materializaria em 11/9. Sandy Berger, o assessor de segurança nacional que estava saindo, disse a Condoleeza Rice: "Vocês gastarão mais tempo com o terrorismo em geral e a Al-Qaeda em particular nos próximos quatro anos, do que com qualquer outro assunto de Estado". Se não se fez mais antes de 11 de setembro para enfrentar a ameaça foi porque conquistar o apoio popular americano por algo como uma guerra no Afeganistão ou dispendiosas e complexas medidas de segurança no país seria politicamente impossível antes do ataque.

Um bom serviço de informações pode nos poupar péssimas surpresas.

É o que desejamos. No início de fevereiro do ano passado, pouco mais de uma semana antes que a Primavera Árabe acabasse com os 30 anos de Hosni Mubarak no poder no Egito, a senadora Dianne Feinstein, presidente do Comitê de Inteligência do Senado, inquiriu uma funcionária da CIA numa audiência no Capitólio. "O presidente, a secretária de Estado e o Congresso estão tomando decisões importantes em relação ao Egito, e eles merecem uma análise tempestiva das informações", disse Feinstein a Stephanie O’Sullivan, na época vice-diretora adjunta da CIA. "Tenho dúvidas de que serviço de informações tenha cumprido sua obrigação."

Feinstein não foi a única a criticar a incapacidade das agências de informação americanas de prever a velocidade com a qual o incêndio provocado pelo vendedor de frutas tunisino, Mohamed Bouazizi, que se imolou no dia 17 de dezembro de 2010, se espalharia por todo o mundo árabe. Mas todas as reestruturações burocráticas e todas as comissões de investigação do mundo não podem alterar um fato incontestável: muitas coisas que gostaríamos que nossos serviços de informação conhecessem são demasiado complexas para serem percebidas ou previstas. O que os serviços deveriam fornecer é uma compreensão estratégica das condições e atitudes que, com a faísca certa, poderiam fazer eclodir uma revolução de tais proporções.

As recriminações e investigações mais recentes são as últimas de uma longa série que data do ataque a Pearl Harbor, em 1941. Os recursos destinados aos serviços de informação aumentaram consideravelmente nos últimos 70 anos, e as agências buscam continuamente maneiras de aperfeiçoar seu desempenho. Mas nenhuma mudança dos tópicos de um fluxograma poderá eliminar surpresas desagradáveis, e sempre haverá novos desafios - principalmente numa época de constante proliferação de informações.

Os serviços secretos podem ajudar a controlar a incerteza, a definir o seu alcance e a especificar o que conhecemos e o que ainda desconhecemos. Permitem distinguir a verdadeira incerteza da simples ignorância juntando sistematicamente as informações disponíveis, mas não podem eliminar a incerteza e não podem impedir todo tipo de surpresas, inclusive algumas enormes. Os líderes devem aceitar esta realidade: eles devem prever que serão surpreendidos e preparar-se para esta eventualidade. Não só não conheceremos todas as respostas corretas, como sequer faremos todas as perguntas corretas.