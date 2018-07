EUA acusam três suspeitos de conexão com mercado negro Silk Road

A denúncia, aberta em Nova York, acusa Andrew Jones, Gary Davis e Peter Nash de conspiração para o tráfico de drogas, invasão de computadores e lavagem de dinheiro.

As acusações ocorrem depois da prisão em outubro do suposto fundador do Silk Road, Ross Ulbricht, conhecido online como "Dread Pirate Roberts."

As autoridades dos EUA fecharam o Silk Road na ocasião da prisão de Ulbricht, embora no mês passado um novo ambiente de compras com o mesmo nome e aparência tenha estreado online.

Jones, 24, e Davis, 25, agiam como administradores do Silk Road, enquanto Nash, 40, era o moderador primário para os fóruns de discussão do site, de acordo com a acusação.

Jones foi levado a um tribunal em Richmond, Virginia, na sexta-feira, depois de ser preso na véspera, de acordo com promotor de Manhattan. Davis foi preso na Irlanda e Nash na Austrália. Advogados dos acusados não foram imediatamente localizados para comentar.

(Por Nate Raymond e Joseph Ax)