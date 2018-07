EUA afinam agenda em Brasília O subsecretário de Estado americano para assuntos políticos, William Burns, deve reunir-se hoje, em Brasília, com o chanceler brasileiro, Celso Amorim, e outros membros do governo para preparar a visita da secretária de Estado americano, Hillary Clinton. Ela deve chegar a Brasília na quarta-feira, após passar por Chile e Uruguai, onde assistirá à posse do presidente eleito, José Mujica. Na pauta de discussões estará a situação do Irã. "Vamos falar sobre o caminho que temos pela frente no Irã", disse P.J. Crowley, porta-voz do Departamento de Estado. "O Brasil é uma potência emergente, com influência crescente na região e no mundo, e com ela vem também responsabilidade."