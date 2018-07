EUA apresentarão meta de redução de emissões Os Estados Unidos apresentarão uma meta de redução de emissões de gás carbônico em Copenhague, segundo fonte do alto escalão do governo americano. O número não foi definido, mas será na faixa do que está sendo proposto por dois projetos de lei no Congresso. "Seja qual for o número, ele terá como referência o que achamos ser possível sair do processo legislativo."