EUA aprovam ''pílula dos 5 dias seguintes'' Um comitê da agência dos EUA que fiscaliza remédios e alimentos (FDA) aprovou por unanimidade uma pílula contraceptiva que funciona por cinco dias após a relação sexual sem proteção. Com a decisão, o acetato de ulipristal deve se tornar a segunda pílula do dia seguinte no mercado americano. Em outra decisão unânime da FDA, uma pílula para estimular a libido feminina foi reprovada. A agência considerou que os riscos de efeitos colaterais não compensavam os benefícios da droga.