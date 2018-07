EUA apuram supostas falhas em sensores de 2 Airbus Autoridades de segurança dos Estados Unidos afirmaram hoje que estão investigando dois incidentes em que pode ter havido falha no funcionamento nos indicadores de velocidade e altitude em dois Airbus A330. As aeronaves são do mesmo modelo da que caiu no Oceano Atlântico, no voo 447 da Air France, entre Rio de Janeiro e Paris. O acidente de 31 de maio resultou na morte de todas as 228 pessoas a bordo. As causas da tragédia ainda são investigadas.