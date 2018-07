EUA aumentam o preço do visto

As taxas de não imigrantes, que atualmente vão de US$ 14 a US$ 390, passarão a custar de US$ 15 a US$ 270, dependendo do tipo de visto. Apenas duas dessas taxas ficarão mais baratas a partir do próximo dia 13, enquanto as outras terão preços mais elevados. As taxas para turistas passarão de US$ 140 para US$ 160.

Taxas cobradas para imigrantes terão, todas elas, redução de preços, que hoje variam de US$ 305 a US$ 720 e passarão a custar de US$ 220 a US$ 405.

O Departamento de Estado alega que os reajustes são necessários para cobrir as despesas do processamento dos vistos. "As atuais taxas já não cobrem o atual custo do processo de vistos para não imigrantes", afirma o órgão, em nota. Este ano, os EUA anunciaram várias medidas para facilitar visto e acesso de brasileiros ao país, como o cartão Global Entry, que tira a necessidade de passar pela imigração.