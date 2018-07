EUA avaliam mais sanções à Rússia por conflito na Ucrânia, diz Kerry

"A Rússia entrou em um processo absolutamente descarado e cínico nesses últimos dias", disse o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, neste sábado, no início de uma reunião com seu homólogo britânico, Philip Hammond.

"Estamos falando de sanções adicionais, esforços adicionais, estou confiante de que nos próximos dias fique claro que não vamos jogar... e fazer parte desse comportamento extraordinariamente covarde."

Uma autoridade dos Estados Unidos disse que o conflito ucraniano deverá dominar as conversas entre Kerry e o secretário britânico.

As discussões também incluiriam os combates na Síria e no Iraque, as próximas eleições da Nigéria, bem como a situação entre israelenses e palestinos, disse o funcionário.

A Ucrânia acusou Moscou na sexta-feira de enviar mais tanques e tropas para o leste da Ucrânia, apesar da trégua que entrou em vigor no último domingo.

Moscou não respondeu imediatamente à acusação, mas sempre negou no passado as acusações de que suas forças estão lutando na Ucrânia.

"Não há dúvida de que tem havido um grande número de violações (do cessar-fogo)", disse a autoridade norte-americana.

"A questão é de onde partiremos a partir daqui e quais são os custos que devem ser impostos", acrescentou.

Washington advertiu a Rússia na sexta-feira que o apoio contínuo aos separatistas que lutam na Ucrânia era uma ameaça direta para a "ordem mundial moderna".

As nações ocidentais se apegaram à via diplomática para lidar com o conflito, mesmo que os rebeldes tenham tomado a cidade estratégica de Debaltseve, em desafio ao cessar-fogo intermediado por Alemanha e França, causando uma das piores derrotas a Kiev no conflito de dez meses.

(Por Lesley Wroughton)