EUA avaliam sistema de inovação brasileiro

CORRESPONDENTE

WASHINGTON

O secretário de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Alberto Duque Portugal, apresentou ontem para integrantes da Casa Branca, da Nasa e do Departamento de Energia e do Comércio dos Estados Unidos o sistema de inovação do governo mineiro. Portugal foi convidado para falar no simpósio "Clusters para prosperidade no século XXI", das prestigiadas Academias Nacionais, em Washington. Ele explicou o sistema de disseminação de inovação, chamado de Teia ? Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação Aplicados, e outras iniciativas em implantação em Minas. Segundo Portugal, várias entidades já se mostraram interessadas em fazer parcerias com Minas no programa de inovação, entre elas o governo do Texas e a Innovest, que gostariam de investir em infraestrutura. "Estamos conversando com vários potenciais parceiros e investidores", disse Portugal.

O governo Obama está investindo US$ 366 milhões em "Centros de Inovação em Energia" para estimular pesquisas em energia renovável, e quer usar o sistema mineiro como exemplo. Doug Parks, da Corporação de Desenvolvimento Econômico do Estado de Michigan, falou sobre a implantação de um cluster para produção de baterias avançadas a serem usadas em carros elétricos. Michigan, muito dependente da problemática indústria automobilística, tem um dos maiores índices de desemprego da nação. "Por isso estamos implementando clusters para diversificar a economia do Estado", disse Parks. Com incentivos fiscais de US$ 1,3 bilhão, o Estado recebeu investimento de US$ 5,3 bilhões no setor, de empresas como LG, Dow e Johnson Controls.

O Sistema de Inovação de Minas divide o Estado em áreas para inovação ? software, bioenergia, biotecnologia, microeletrônica e telecomunicações. "Nosso grande desafio é transformar a produtividade científica em competitividade", disse Portugal. Já o Teia reúne desenvolvedores de tecnologia com empresários que precisam de soluções tecnológicas, e acelera a disseminação desses produtos. "Nós juntamos a demanda com a oferta, e também oferecemos as ferramentas para que as pessoas possam desenvolver um produto."

O programa usa jovens de Minas , "muitos talentos adormecidos do interior", como explica Portugal, para desenvolver serviços tecnológicos. Ele cita o exemplo de um jovem que trabalhava com um carrinho de cachorro-quente e hoje fornece serviços de transmissão de eventos ao vivo pela internet. Ele aprendeu a prestar esse serviço por meio do Teia, e encontra seus clientes também pela rede.