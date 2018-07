EUA-Biden entra em confronto com Ryan em debate vice-presidencial

Biden estava buscando a recuperação dos democratas depois do fraco desempenho do presidente Barack Obama em debate na semana passada. Mas o mais jovem e menos experiente Ryan se segurou numa série de discussões desafiadoras.

As primeiras estimativas sobre quem prevaleceu no debate em Kentucky estavam divididas. Uma pesquisa da CBS News com eleitores indecisos mostrou Biden como vencedor, com 50 por cento a 31 por cento, enquanto uma pesquisa da CNN com os que assistiram ao debate apontou Ryan como vitorioso, com 48 por cento ante 44 por cento.

(Por John Whitesides e Andy Sullivan)