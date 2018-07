EUA celebram centenário da chegada ao Polo Norte

A comunidade científica americana e mundial celebra o centenário da chegada de Robert Edwin Peary e Matthew Henson ao Polo Norte, onde pisaram pela primeira vez junto a quatro esquimós, em uma expedição que saiu de Nova York em 1908. Fotos: Efe Foto mostra membros da expedição do Polo Norte com esquimó Um século depois dessa façanha, rodeada desde o início pela polêmica, o mundo da ciência e vários museus americanos lembram o histórico acontecimento com seminários, conferências e exposições que incluem desde as fotografias que foram feitas pelos exploradores até alguns dos quebra-galhos que utilizaram. Assim o museu Ártico Peary-MacMillan, da universidade Bowdoin, no Maine - onde Peary (1856-1920), o primeiro homem que pisou no Polo Norte, formou-se como engenheiro - celebra a aventura com a publicação do diário do cientista dia a dia através de seu site. O explorador Robert Edwin Peary No diário que Peary elaborou durante 1908 e 1909, desde sua saída a bordo do vapor Roosevelt de Nova York até o Polo Norte, podem ser lidas as experiências dos aventureiros no navio e quando cruzavam de trenó o mar Ártico. Um século após essa fascinante expedição, o Polo Norte continua sendo objeto da mesma atenção de 100 anos atrás. Assim, o museu lembra que, se agora o território é famoso pelos efeitos da mudança climática, de 1900 a 1913, jornais como The New York Times dedicaram a ele mais "colunas que a qualquer outra história". Esposa de Peary e sua filha o recebem nos EUA Para a diretora do museu, Susan Kaplan, a aventura empreendida por um dos estudantes da universidade do Maine bate com a personalidade e o engenho de Peary, que quando se graduou em 1877 já havia "resolvido importantes problemas de engenharia". O currículo do aventureiro indica, segundo disse Susan à Efe em entrevista, que era um estudante excelente, embora rebelde e que tinha sua personalidade, o que junto com sua liderança, capacidade para resolver complicados problemas e imaginação lhe daria a fama. "Peary se equivocou durante anos e aprendeu com seus erros. Reconheceu que os inuit (esquimós) tinham tecnologias superiores às ocidentais e as incluiu a seu equipamento", explicou Susan em relação às vestimentas e outros costumes que essa expedição adotou para sobreviver no frio polar. Membro da equipe que foi ao Polo Norte Prova disso são os ligeiros e flexíveis trenós inuit puxados por cachorros utilizados por Peary e Matthew Henson (1866-1955), seu companheiro de aventuras, para atravessar o gelado mar Ártico, dos quais um deles pode ser contemplado em uma exposição em Bowdoin. Peary, que também era militar, tinha tentado chegar ao Polo Norte sete vezes. "Vinte e dois homens e 19 equipes de cachorros deixaram o navio em 28 de fevereiro, uma época do ano em que ainda há suficiente luz do dia, mas as temperaturas ficavam abaixo de zero, e chegaram ao Polo Norte no dia 6 de abril 1909, mas não puderam ficar muito porque neste mês o sol é mais forte, e tiveram que ir em seguida para terra", explicou Susan. O momento da chegada ficou imortalizado nas fotos que a expedição fez, mas também foi obscurecido porque em seu retorno aos EUA Peary soube que outro aventureiro, o médico e cirurgião Frederick Cook (1865-1940), reivindicava ter sido o primeiro a chegar a esse território ártico um ano antes. Por pesquisas posteriores se descobriu em 1910 a mentira de Cook, que em 1923 foi condenado por uma fraude econômica e preso em 1930. Peary e Henson alcançaram então o reconhecimento. "Reunimos objetos da expedição de 100 anos atrás, incluindo a bandeira que então foi fincada, um dos trenós e o revólver que Matthew Henson levava, assim como a roupa interior com bolsos para os cronômetros e outros instrumentos técnicos", acrescentou Susan.