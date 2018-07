EUA 'chegaram a acordo' com Coréia do Norte

O governo dos Estados Unidos vai retirar a Coréia do Norte de sua lista de países financiadores de terrorismo, afirmaram autoridades americanas neste sábado. Uma autoridade disse à agência de notícias Reuters que Pyongyang deu a Washington garantias para a verificação de suas atividades nucleares. Em contrapartida, o presidente americano George W. Bush teria decidido retirar a Coréia do Norte da lista de países que os Estados Unidos acreditam financiar atividades terroristas. A lista tem sido um dos pontos que têm travado as conversas sobre o desarmamento nuclear da Coréia do Norte. "Nós concordamos com uma série de medidas de verificação (do programa nuclear da Coréia do Norte) e a partir daí nós podemos agora retirar a Coréia do Norte da lista de países financiadores de terrorismo" afirmou um integrante da administração Bush à agência de notícias AFP. A medida vem após dias de reuniões do governo Bush que seguem uma visita do enviado americano a Pyongyang, Chris Hill, na semana passada. Analistas dizem que o acordo deve provocar reações negativas de alguns integrantes da ala conservadora do Partido Republicano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.