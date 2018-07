EUA confirmam 109 casos de gripe suína e uma morte até agora

O Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) informou em seu site na Internet que Nova York lidera o número de casos, com 50 no total. O Texas registrou 26 casos, e a Califórnia, 14. Já a Carolina do Sul confirmou 10 novos casos, segundo o CDC.

O centro informou na quarta-feira que a morte de um menino mexicano de 1 ano e 10 meses no Texas foi a única registrada em território norte-americano por causa da doença. Foi também a única morte fora do México.

(Reportagem de Andrew Quinn)