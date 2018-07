EUA confirmam que casos de gripe suína aumentaram para 64

O site do CDC informou que no novo total estão incluídos 10 casos na Califórnia, 2 no Kansas, 45 em Nova York, 1 em Ohio e 6 no Texas. O anúncio não incluiu um outro caso relatado por autoridades do Estado da Indiana.

O governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, declarou estado de emergência devido à doença.

A gripe suína já matou até 149 pessoas no México, mas os casos observados em outras partes têm sido brandos.

(Reportagem de Patricia Zengerle)