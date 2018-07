EUA: Consulado em SP atenderá mais pedidos de vistos

Houve aumento de 20 para 25 janelas de entrevista e a reconfiguração acomoda o aumento do número de funcionários que agora inclui 50 americanos (antes eram 25) e 70 brasileiros. O investimento foi de US$ 5,1 milhões e inclui uma parte externa com abrigo de chuva que ainda não está concluída. A cerimônia contou com a presença da secretária-adjunta para Assuntos Consulares, Janice Jacobs, do embaixador dos EUA no Brasil, Thomas Shannon, e do cônsul-geral dos EUA no Brasil, Dennis Hankins.

Em breve discurso, Janice disse que, "desde o começo deste ano, temos capacidade de atender qualquer nível de demanda por vistos prevista para o futuro próximo". Ela afirmou que, até 2016, espera que os EUA recebam um número recorde de 2,8 milhões de brasileiros. A Missão Diplomática dos EUA no Brasil processou 1,020 milhão de vistos no ano passado, sendo São Paulo responsável por 527.261 deles. Em 2012, mais de 10% de todos os vistos norte-americanos de não imigrantes foram processados no Brasil.

Questionada se o Brasil está no caminho para aderir ao Programa de Isenção de Visto, Janice disse que os governos brasileiro e americano estão em constantes conversas nesse sentido. "Há alguns requisitos que precisam ser atendidos, portanto é difícil prever quando isso vai acontecer." Uma das exigências é que a taxa de negação de vistos não pode ser superior a 3%. O cônsul-geral afirmou que hoje a taxa gira "em torno de 5%". Ele também disse que todos os passaportes brasileiros têm de ser digitais, o que hoje ainda não ocorre, e que a troca de informações entre os dois governos ainda não está no nível requerido.

Janice destacou que a simplificação do processo de visto é uma prioridade e citou a abertura de dois novos consulados no Brasil, em Porto Alegre e Belo Horizonte. Segundo ela, as duas seções devem ser inauguradas em 2014. No último dia 22, o embaixador dos EUA no Brasil, Thomas Shannon, assinou na capital gaúcha o contrato de locação do imóvel onde vai funcionar o consulado, na Avenida Assis Brasil, 1.807, no bairro Passo D''Areia, com previsão de abertura no fim de 2014. Hoje, os EUA têm consulados em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Recife, além de uma seção em Brasília, na embaixada.