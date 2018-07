EUA contratam brasileiros para estudar erupção solar

O contrato foi firmado entre o Escritório de Pesquisa Científica da Força Aérea Americana e o Centro de Rádio Astronomia e Astrofísica Mackenzie (CRAMM), em São Paulo, que venceu uma concorrência internacional para realizar o projeto, de US$ 75 mil. Segundo o coordenador do centro e especialista em física solar, Pierre Kaufmann, as CME levam de dois a três dias para atingir a Terra. Dessa forma, com base em critérios mais apurados de previsão, seria possível agir de maneira preventiva para evitar danos a satélites e redes de comunicação.

As CME são gigantescas nuvens de massa solar, carregadas de elétrons, que são lançadas no espaço a milhares de quilômetros por hora. Elas podem ser pensadas como furacões que se formam no oceano e levam alguns dias para atingir terra firme. As erupções solares ocorrem diariamente, com tamanhos e direções variadas.?Sempre que houver uma CME, vamos rever a história de como o Sol estava se comportando naquele momento, procurando por padrões que nos permitam diagnosticar e prever melhor esses eventos?, afirma Kaufmann. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.