EUA decidem pesquisar nova rota para oleoduto Canadá-Texas

Analistas dizem que um atraso muito longo no início das obras poderia matar o projeto de US$ 7 bilhões, pois obrigaria refinadores e transportadoras navais a buscar rotas alternativas para conseguir o óleo canadense. Não se sabe que efeitos a decisão terá sobre as relações entre EUA e Canadá.

Uma fonte disse que o estudo de uma nova rota poderá levar de 12 a 18 meses, protelando a decisão para depois das eleições presidenciais de novembro de 2012. "É uma grande vitória, provavelmente o maior presente ambiental que o presidente Obama nos deu", disse Tony Iallonardo, porta-voz da Federação Nacional da Vida Selvagem.