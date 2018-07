EUA decretam que pessoal de embaixada deixe Túnis e Cartum Os Estados Unidos decretaram que funcionários não essenciais deixem as embaixadas na Tunísia e no Sudão no sábado, depois que os dois postos diplomáticos foram atacados e Cartum rejeitou um pedido norte-americano para enviar um pelotão de fuzileiros a fim de aumentar a segurança de sua missão ali.