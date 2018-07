EUA deixaram Bin Laden fugir em 2001, diz relatório

O relatório, divulgado no sábado, conclui que "retirar o líder da Al-Qaeda da zona de conflito, oito anos atrás, não teria eliminado a ameaça extremista mundial", mas aponta que "as decisões que permitiram a fuga de Bin Laden para o Paquistão o transformaram em uma figura simbólica que continua a inspirar fanáticos pelo mundo".

O relatório surge justamente no momento em que o presidente Barack Obama se prepara para anunciar o aumento das tropas no Afeganistão. O documento afirma que, em dezembro de 2001, Bin Laden e seu braço direito, Ayman al-Zawahiri, estavam no mesmo complexo de cavernas de onde haviam conduzido o confronto contra as forças soviéticas nos anos 80.

O texto culpa o general Tommy Franks, então comandante das forças americanas, e Donald Rumsfeld, ex-secretário de Defesa, por não terem enviado um número maior de tropas para o Afeganistão. O relatório está sendo considerado um desfecho de questões políticas pendentes por parte de Kerry. Em 2004, ele foi o candidato democrata derrotado pelo então presidente George W. Bush. Durante a campanha presidencial, ele havia levantado a questão da falha na captura de Bin Laden.