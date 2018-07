EUA detectam chumbo em 400 batons

Quatrocentos dos batons mais populares vendidos nos Estados Unidos apresentaram vestígios de chumbo na sua composição ao serem testados recentemente pelo governo americano, confirmando resultados semelhantes de análises anteriores, embora numa escala mais ampla e em níveis mais elevados.

Cinco batons da L'Oréal e da Maybelline, subsidiárias da L'Oréal americana, figuraram entre as dez marcas mais contaminadas, segundo análise da agência de vigilância sanitária dos EUA (FDA). Dois batons da Cover Girl, dois da Nars e um da Stargazer também estiveram na lista dos dez piores.

O resultado exacerba uma divergência entre a FDA e a Campanha por Cosméticos Seguros, grupo de consumidoras que há anos pressiona o governo a limitar o nível de chumbo nos batons. A FDA resistiu, insistindo que os níveis detectados em duas rodadas de testes, incluindo a mais recente, não representam riscos à segurança. Mas o grupo diz que a FDA não tem base científica para tal afirmação.

Relatos de chumbo nos batons começaram nos anos 1990. Em 2007, a campanha testou 33 batons vermelhos e descobriu que dois terços deles continham chumbo e um terço excedia o limite da FDA para a presença de chumbo em doces. A FDA então fez seus próprios testes com 20 batons em 2008 e 400 batons na análise recente, encontrando chumbo em todos.

Mas a FDA disse que a comparação entre batons e doces não é justa. "Do ponto de vista científico, não é válido comparar o risco que a presença de chumbo nos doces, produto que são ingeridos, representa para o consumidor ao risco associado a níveis de chumbo nos batons, produto destinado ao uso tópico que é eventualmente ingerido em quantidades muito inferiores."

Halyna Breslawec, cientista do Conselho dos Produtos de Cuidado Pessoal, grupo que representa a indústria dos cosméticos, disse que o chumbo não é acrescentado intencionalmente, mas que muitos corantes adicionais aprovados pela FDA são feitos a partir de minerais e, portanto, contêm traços do chumbo. / THE WASHINGTON POST. TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL