EUA distribuem rádio que diz onde buscar comida

Os fuzileiros navais americanos saíram na frente na disputa particular travada por Brasil e Estados Unidos pelos corações e mentes da população haitiana. Um pelotão de marines faz enorme sucesso em Porto Príncipe distribuindo milhares de rádios portáteis, aparelhos simples, de US$ 5. Servem para ouvir música, claro. Mas, todas as vezes que são ligados estarão automaticamente sintonizados na estação batizada temporariamente de Amitié ("Amizade"). A emissora transmite informações práticas, no idioma creole, sobre os pontos de distribuição de comida - pacotes com três dias de refeições prontas -, água, remédios, roupas e brinquedos. Dá orientação sobre o atendimento médico. Também indica pontos de cadastramento para os candidatos às vagas nos dez campos de refugiados que estão sendo construídos fora da devastada capital.

A missão do fuzileiro Mark Leuis nesse processo é colocar o Haiti em sintonia. Todos os dias, ele e seus companheiros de pelotão distribuem ao menos 200 rádios às vítimas do terremoto. No começo era o dobro disso. É um modelo simples, fácil de usar, entregue já com a bateria de longa duração instalada e mais uma carga extra de reserva. A frequência preferida dos haitianos é a da rádio Alcatraz, de Santiago, na vizinha República Dominicana, especializada em ritmos do Caribe.

A Amitié é dura quando alerta sobre as penalidades a que estão sujeitos saqueadores, estupradores e assaltantes. Recomenda que as pessoas não deixem a cidade sem ter garantia de abrigo no ponto de destino. Na Alcatraz, o som comum é o do merengue. Na Amitié, a vinheta eletrônica sinalizadora dos comunicados oficiais atrai rodas de ouvintes. Recentemente, um boletim várias vezes repetido dava conta do restabelecimento da rotina de segurança nas ruas e do controle do tráfego de veículos, atribuições dos soldados do Batalhão Brasil.

Além disso, a tropa americana periodicamente modifica e acrescenta itens ao pacote de doações. Bolas para os meninos, bonecas para as meninas, e mais drágeas coloridas de chocolate vitaminado. Todas as pessoas recebem material de higiene pessoal, camisetas brancas, bermudas e sandálias de borracha.

Segundo o Serviço de Imprensa das Forças Armadas dos EUA, a cada dia são distribuídos 238 mil kits individuais.