EUA diz que realizou 11 ataques aéreos contra o Estado Islâmico

Os Estados Unidos e seus parceiros de coalizão realizaram três ataques aéreos contra militantes do Estado islâmico na Síria e oito no Iraque desde sábado, de acordo com os militares dos EUA.

Em um comunicado no domingo, a Força Tarefa Conjunta Combinada liderando as operações aéreas disse que os três ataques próximos de Kobani na Síria "atingiram uma grande unidade tática da ISIL (Estado Islâmico) e destruíram um edifício do ISIL e dois veículos do ISIL."

No Iraque, os ataques aéreos perto de Tal Afar, Mosul, Bayji, Hit e Sinjar atingiram unidades táticas, veículos, uma máquina de terraplanagem, edifícios e um posto de controle, disse a força-tarefa.

(Reportagem de Will Dunham)